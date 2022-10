Un militar que habría sido defraudado en cinco millones de pesos interpuso una querella en contra del principal sospechoso, quien actualmente está siendo investigado por la Fiscalía por estafa residual, en Porvenir, región de Magallanes.

La potencial víctima desempeña funciones en Yendegaia, el extremo sur de Tierra del Fuego. Como funcionario del Cuerpo Militar del Trabajo presta apoyo en la construcción del camino que unirá Punta Arenas con Puerto Williams a través de una ruta bimodal.

El afectado se percató del delito en Porvenir, donde volvió a tener señal en su teléfono. Una vez que se disponía a ingresar a la sucursal del Banco Estado, recibió una notificación a su celular. Le informaron que se había efectuado una transferencia por cinco millones de pesos la cuenta bancaria de un tercero desconocido.

Según la querella, la transacción se efectuó cuando la víctima se encontraba en el campamento del Cuerpo Militar del Trabajo, ubicada en los bordes del Lago Fagnano. En ese lugar no hay conexión de telefonía e internet.

“La referida transferencia no fue realizada por mi representado como titular de la cuenta, no extravió su tarjeta, no entregó sus claves bancarias a terceros ni menos extravió dispositivos de seguridad; como tampoco autorizo validando alguna transferencia bancaria”, acusa el querellante.

Los hechos ya son investigados por la Fiscalía Local de Porvenir. El 2 de junio, la Fiscalía Local de Porvenir formalizó a quien figura como destinatario de la transacción por estafa. En esa audiencia, el tribunal resolvió imponerle el arraigo nacional mientras se tramitara la causa.

Ahora, el militar decidió hacerse parte de la causa a través de una querella. Patrocinado por el abogado Fernando Muñoz Haro, solicita que “se aplique al imputado al máximo de la pena establecida por la ley”, lo que puede llegar hasta a 300 días de cárcel y una multa de 1.200.000 pesos.