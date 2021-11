La inflación en Chile es un fenómeno en aumento desde hace meses y así lo constatan ciudadanos de la región de Magallanes, los que desde hace algunas semanas recientes en sus bolsillos el alza de productos básicos, en especial el precio del pan, que en algunos lugares ya cuesta 2 mil pesos el kilo.

Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, lo dice con desolación: “En todos los años que llevo de dirigenta social nunca había visto una situación económica tan compleja“.

“El pan está a casi dos mil pesos el kilo y póngase en el lugar de un obrero que tiene que alimentar a su familia. Son dos kilos diarios, promedio”, se lamenta.

Sube el pan, sube la harina…

En las últimas semanas los costos del pan, el alimento rey de la mesa chilena, no han dejado de subir: harina, transportes, levadura…

Bien lo sabe Marcelo Vial, dueño del local “Donde Marcelo”, en el centro de Punta Arenas. “Tuve que subir 100 pesos el kilo porque me subieron todo, sobre todo la harina”. Explica que no puede traspasar toda el alza de costos al precio, “porque si subiera $300 no lo vendo”.

Y sin embargo es tal el apetito por el pan, que incluso bolsas de $2 mil de pan envasado son las preferidas. “Pero en términos generales vendo menos pan que antes”.

A su vez, la presidenta de la Junta de Vecinos Llaullau, Cecilia Cárdenas, también se muestra indignada. “Algo tan esencial, se suben los costos, afecta mucho a los hogares y ahí hay un tema cuando se habla de la inflación”.

“El pan es un ejemplo de tantos, como la construcción y los combustibles, que lo afecta todo, pero al final los que pagan los platos rotos son los vecinos y la gente más vulnerable”.

Bernardita Otey, presidenta de la Junta de Vecinos Alfredo Lorca, agrega: “Es realmente lamentable, porque es un alimento fundamental, pero todos los alimentos han subido y eso afecta sobre todo a los más pobres”.

Pan caro de sur a norte

A principios de esta semana, en el norte del país, también comenzaron a desembolsar casi el mismo precio que los magallánicos por un kilo de pan.

El costo del bien subió luego de La determinación confirmada por la Asociación de Panaderías y Amasanderías de Calama, en la región de Antofagasta, que cuenta con 35 integrantes.

Y al igual que en el sur de Chile, las razones de la subida del precio se debe al alza de otros productos, por ejemplo, la harina, la manteca e incluso el precio de la bencina por litro.