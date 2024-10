Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los militantes de Renovación Nacional (RN), Mario Schmeisser y Ariel Muñoz, resultaron electos para ocupar un cupo en el Consejo Regional de Los Ríos por la provincia de Valdivia, generando controversia ya que la candidata independiente, pero con cupo de RN, Beatriz Kunstmann, cuestionó los resultados al considerar que no hubo equidad en la votación entre un candidato independiente y un militante del mismo pacto, señalando que ella obtuvo más votos que Schmeisser. Kunstmann expresó su intención de impugnar los resultados ante el Tribunal Electoral Regional (TER) y, de no tener éxito, apelará al Tribunal Calificador de Elecciones de Chile (Tricel), basándose en que la base de cálculo del Servicio Electoral habría cometido un error al considerar la lista "Renovación Nacional - Independientes" con sub pactos. Hasta el momento, el Servel no ha emitido una respuesta oficial al respecto.