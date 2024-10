Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno no descarta tomar medidas de seguridad en el liceo de Máfil tras el apuñalamiento de un estudiante, en el que apoderados solicitaron cámaras y mayor presencia policial. La familia de la víctima propuso la implementación de detectores de metales para evitar armas en el recinto. El alumno agresor de 14 años atacó a otro con un arma blanca en el Liceo Gabriela Mistral, dejándolo con lesiones. La víctima se recupera en casa. Se busca reforzar la seguridad con cámaras y Carabineros, y no se descarta la instalación de detectores de metales. El agresor está identificado pero no detenido.