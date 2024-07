Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Las Lajas, comuna de Los Lagos, más de 190 familias conviven con el peligro de una remoción en masa, a pesar de múltiples advertencias desde el 2009 por parte del Sernageomin. Aun a las deformaciones en el terreno, algunos residentes se resisten a abandonar sus viviendas, mientras otros esperan una solución habitacional que aún no llega. El director regional de Sernageomin insta a evacuar a las familias por su seguridad, pero aún no hay fecha para concretar esta medida, aunque se está trabajando en la compra de un terreno para trasladar a parte de los habitantes. Ante la amenaza de un sismo, la situación en Las Lajas es crítica y podría desencadenar una tragedia si no se actúa a tiempo.