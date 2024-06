De acuerdo al municipio de Valdivia, su farmacia municipal fue creada para beneficiar a vecinos de la comuna que estén sometidos a tratamientos crónicos, brindando precios más bajos en medicamentos.

Según usuarios que se comunicaron con La Radio, esta no tendría stock de ciertos insumos permanentemente. En concreto, acusan que no pueden adquirirlos porque no hay, y cuando vuelven tras semanas o al mes siguiente, tampoco los hallan.

Situación que los obligaría a recurrir al sector privado, donde, en ocasiones, les saldrían hasta tres veces más costoso.

Al respecto fue consultado el director subrogante del Departamento de Salud Municipal, Claudio Altamirano, quien reconoció la situación. Asegurando que la Central de Abastecimiento no siempre les responde a los pedidos que hacen como municipio, por lo que deben recurrir a la compra de estos insumos por Mercado Público, que también genera tiempos de espera.

Las declaraciones las realizó tras la reciente inauguración de la Farmacia Central del CESFAM Jorge Sabat, informando, por otra parte, mejoras en infraestructura para este año en los CECOSF Norte Grande y Los Alerces, y en los CESFAM Niebla y Angachilla.