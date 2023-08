La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló 3 cargos contra la Municipalidad de Valdivia debido el deslizamiento de residuos sólidos domiciliarios desde el Vertedero Morrompulli.

Debido a esto, la casa edilicia arriesga más de 15 mil millones de pesos en multa.

Dos imputaciones graves y una gravísima formuló la Superintendencia de Medio Ambiente contra la Municipalidad, propietaria del vertedero que recibe la basura de toda la región de Los Ríos.

Lo anterior, luego que iniciara un proceso sancionatorio contra la casa edilicia debido al deslizamiento de toneladas de basura que terminaron en un predio colindante y en el estero El Mosco.

Irregularidades detectadas por la SMA tras avalancha de basura en vertedero Morrompulli

Las irregularidades detectadas calificadas como graves son las siguientes: el titular del proyecto excedió el plazo autorizado para el sellado del Vertedero Morrompulli, generando una intervención superior a 4 hectáreas.

A ello, se suma que existe una deficiente operación del Vertedero Morrompulli, ya que el titular no realizó la cobertura de los residuos ni la mantención de los taludes con la periodicidad exigida; los taludes tienen una inclinación mayor a la permitida.

Además, se precisó que no existe canalización de aguas lluvias en todo su perímetro; cuenta con una piscina de acumulación de lixiviados sin impermeabilizar, que no fue descrita en la evaluación ambiental; y no ha realizado la mantención de chimeneas de desgasificación y estas son insuficientes para las dimensiones del vertedero.

Pero además, hay otra imputación calificada como gravísima, ya que el municipio ha omitido de manera permanente el reporte del plan de vigilancia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°614/2001), en cuanto al control de cursos superficiales de agua, control de chimeneas de biogás y de inspección general de las instalaciones.

Consultada por La Radio, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que la Municipalidad de Valdivia dispone de un tiempo acotado para formular sus descargos o presentar un Programa de Cumplimiento.

La multa que arriesga municipio de Valdivia tras cargos de SMA por vertdero Morrompulli

En este caso, la Municipalidad de Valdivia arriesga una multa de hasta 20 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a más de 15.167 millones de pesos.

Sin embargo, según la superintendenta, si la casa edilicia presenta un programa de cumplimiento, se aprueba y se ejecuta satisfactoriamente el mismo, no será sancionada.

El jefe de la oficina de la SMA en Los Ríos, Eduardo Rodríguez, dijo que tras el deslizamiento que ocurrió a fines de junio en el vertedero Morrompulli se realizó una fiscalización con un experto en la materia, detectando varias irregularidades, las que se suman a otras halladas en años anteriores.

Se espera que la casa edilicia se haga cargo de resolver las irregularidades detectadas en la fiscalización de la Superintendencia, tanto por el bien de los vecinos que tienen sus casas en las inmediaciones del vertedero, como por el resguardo que deben tener del dinero público que administran.