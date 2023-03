La Corte de Apelaciones de Valdivia -en la región de Los Ríos– confirmó una multa contra Forestal Arauco por no informar como accidente laboral el ataque a un guardabosques que intentó evitar un robo de madera por parte de sujetos armado.

Se trata de un recurso de nulidad presentado por la empresa, en contra de un fallo de primera instancia que ratificó la multa impuesta por la Dirección del Trabajo, tras constatar que la empresa no reportó lo ocurrido.

De acuerdo a lo mencionado en el fallo, Arauco argumentó que no informó los hechos, tal como lo establece la normativa laboral, debido a que el trabajador no sufrió lesiones.

No obstante, a ojos de la justicia, quedó acreditado que el robo armado se produjo en horario de trabajo, detallando que la afectación no solo puede ser corporal, sino que también mental.

Aunque se indica que el trabajador en cuestión no resultó con lesiones al intentar evitar el robo de madera por parte de personas armadas, no se detalla cuándo ni dónde ocurrió el ilícito.

El tribunal de alzada valdiviano determinó que no informar el accidente, al no haber lesiones físicas, no es más que una interpretación de la empresa y que no se ajusta a derecho en lo que respecta a la protección de la vida y salud de los trabajadores.

De esta forma, en fallo dividido, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia establecida en el Juzgado del Trabajo de Valdivia en diciembre del 2022, que la obliga a pagar una multa de 40 unidades tributarias mensuales, es decir, cerca de 2 millones 500 mil pesos.