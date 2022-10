Autoridades, policías y agricultores están convocados al encuentro que la Multigremial del Sur agendó en Valdivia, donde pretende evaluar los compromisos asumidos por los representantes del Ejecutivo en Los Ríos.

En la cita también buscan conocer los avances respecto a la seguridad de la zona y lo que afirman se trata de un “quebrantamiento del Estado de Derecho” en la región, debido a la usurpación de predios de agricultores en Máfil.

En esa comuna, hace más de un año, se registró la toma de los fundos Los Pellines y Los Laureles, donde 6 carabineros resultaron con lesiones. Además una persona está en prisión preventiva por el homicidio frustrado de un carabinero que se encontraba cumpliendo una medida de protección del predio La Victoria.

El asesor jurídico de la Multigremial, Cristóbal Grunwald, señaló que también han presentado acciones por amenazas, daños, abigeato, robo de madera e incendio. Aseguró que en octubre de 2021 hubo un rebrote de la violencia en Los Ríos.

“En octubre del año pasado tuvimos un rebrote de la violencia en la región de Los Ríos, específicamente en Máfil, que es el límite con La Araucanía (…)”, precisó el asesor.

Encuentro Multigremial del Sur

La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, señaló que la región necesita el Estado de Excepción.

“Durante todo este año he insistido en que la región de Los Ríos necesita Estado de Excepción, para que las rutas sean resguardas por personal especializado”, indicó la legislador.

Agregando que le “parece bien esta instancia de diálogo que impulsa la multigremial, porque para combatir el terrorismo se necesita a la mayor cantidad de actores comprometidos con la paz”.

Mientras que el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, dijo que no ha recibido invitación y que se necesita de acciones coordinadas de todos los actores para terminar con estos hechos.

“No podemos no estar coordinados. Lo que me complica es que estemos desarrollando iniciativas particulares con diferentes factores y no seamos capaces de ponernos de acuerdo coordinadamente para trabajar en conjunto. Esa es una tarea de conjunto”, señaló el parlamentario.

Entre otras cosas, la Multigremial del Sur señaló que desde hace un año se vienen renovando medidas de protección en predios, sin embargo, no se ha logrado establecer el normal desempeño de las labores agrícolas. La Delegación en tanto no ha confirmado su participación para el encuentro que quedó fijado para el próximo miércoles.