Una mujer denuncia que está perdiendo la visión por la falta de una operación oftalmológica en el Hospital de Valdivia, en Los Ríos. La afectada acusó negligencia en el retraso de cirugía.

En conversación con Radio Bío Bío, María Angélica Coronado relató que en 2021 fue derivada al hospital base para someterse a una serie de cirugías de tratamiento oftalmológico, donde debía recibir el medicamento Avastin.

En mayo del año pasado fue llamada para la primera operación, pero aún le restan otras tres.

Llegó el 2022, pasaron los meses y a su teléfono no llegaba el esperado aviso para la operación, mientras su visión empeoraba, según manifestó, por no recibir el medicamento a tiempo.

Coronado atribuyó la negligencia a un funcionario administrativo de oftalmología, ya que pese a acudir reiteradamente a solicitar hora para el procedimiento, siempre le informaron que no había médico.

“Estoy quedando ciega”

Finalmente, tras ser atendida por un médico, su diagnóstico no sería alentador, porque —asegura— sufre hemorragias internas que la están llevando a la ceguera.

“Desde que me operaron la primera vez, llevo tres años en que no puedo trabajar, no me dan el alta y ahora estoy perdiendo la vista (…) la vista es lo principal para mí, literalmente estoy quedando ciega“, afirmó.

Tras lo ocurrido, la denunciante habría ingresado un reclamo en la OIRS del Hospital Base de Valdivia.

Radio Bío Bío tomó contacto con el área de comunicaciones del recinto asistencial, pero declinaron referirse al caso, indicando que no comentan los tratamientos de los usuarios con la prensa.

María Angélica decidió hacer público su caso, para evitar que otras personas pasen por lo mismo, lo que califica como negligencia de un funcionario administrativo, que la tendría a punto de perder la visión.