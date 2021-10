Preocupación existe en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ante la persecución penal contra agentes del Estado en la región de Los Ríos: de las 158 querellas presentadas, 4 están formalizadas y otras 16 sin perseverar. La Fiscalía confirmó que el 70% de las denuncias recibidas son investigadas.

Para el jefe regional del INDH, Sebastián Smart, los dos años transcurridos, desde el 18 y 19 de octubre de 2019 a la fecha, les lleva a estar en un cierto grado de impunidad sobre las acciones legales presentadas contra agentes del Estado por apremios ilegítimos y vejámenes en el marco del estallido social, a personas que han estado en manifestaciones.

El representante del INDH en Los Ríos afirmó que en el territorio han presentado 158 querellas, habiendo cuatro formalizadas con cuatro carabineros imputados y otras 16 ya cerradas por la Fiscalía, por decisión de no perseverar.

Fiscalía respondió que ha investigado 209 denuncias sobre hechos relacionados con violencia institucional en el contexto del estallido social del año 2019, de las cuales alrededor del 70% continúa en investigación y cuatro causas ya están formalizadas.

Agregó que existe otro grupo de causas en las que se agotaron las investigaciones y en ellas la Fiscalía ha decidido no perseverar por no haberse establecido la existencia de un delito o porque no fue posible identificar al autor.

Para octubre y noviembre ya hay fijadas otras siete audiencias pedidas por la Fiscalía para comunicar su decisión de no perseverar. En tanto, consultado Carabineros por el tema, se excusaron de dar declaraciones.