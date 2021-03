La próxima semana se conocería la cantidad de reclamos realizados por no recibir el mensaje del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) en la tres pruebas realizadas en la región, según confirmó la Onemi en Los Ríos.

Esto luego de la tercera y última prueba realizada por la oficina en la comuna de Mariquina, a las 11:00 horas del jueves.

Las anteriores se efectuaron este mes en las comunas de Lanco y Lago Ranco, con las que se busca comprobar el funcionamiento, operatividad, alcance y efectividad del SAE.

Básicamente, este consiste en un mensaje que se envía a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en una zona afectada por alguna emergencia.

Hasta el momento el balance sobre la llegada de los mensajes en dichas pruebas es positivo, aunque los datos de los reclamos podrían estar la próxima semana, según lo indicó el director regional de la Onemi en Los Ríos, Daniel Epprecht.

Si a alguien no le llegó el mensaje en Mariquina tiene hasta 48 horas después de la realizada la prueba para efectuar el reclamo en los accesos habilitados por las empresas telefónicas en sus páginas web.

Desde la Onemi se había informado que la no recepción de los mensajes podría estar relacionada con que las compañías pudieron haber tenido un problema en el envío de la mensajería, que el teléfono no sea compatible por antigüedad, que se haya comprado en el extranjero y no esté homologado o que incluso la persona haya estado cerca de las antenas telefónicas.