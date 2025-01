Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Una empresa de Llanquihue, en la región de Los Lagos, fue multada con más de 54 millones de pesos luego de dos graves accidentes laborales en solo 48 horas. En el primer suceso, un trabajador de 56 años falleció al caer desde 1,5 metros de altura mientras descargaba mejillones, no usando casco y sufriendo lesiones fatales en la cabeza. En el segundo incidente, una operaria de 39 años perdió dos dedos al quedar atrapados en una cinta transportadora al retirar mejillones, realizando una tarea no correspondiente a su contrato. La multa se impuso por incumplimientos graves a la normativa de seguridad laboral, como no proteger la vida y salud de los trabajadores, no informar riesgos ni medidas preventivas, y no tener un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, entre otras faltas.