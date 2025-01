La fiscal María Angélica de Miguel reveló que el fatal naufragio en Bahía Mansa, Osorno, que cobró la vida de seis personas y dejó una desaparecida, se debió a que la embarcación "Río Cholguaco" llevaba más pasajeros de lo permitido, careciendo de elementos de seguridad adecuados para las 34 personas a bordo. Se confirmó que el patrón no estaba con su tripulante, sino con una menor de 16 años, lo que limitó su capacidad de respuesta durante la emergencia. Las víctimas fatales, todas mayores de edad, no llevaban chalecos salvavidas. Se está evaluando reflotar la embarcación para periciar posibles fallas mecánicas. El patrón enfrentará cargos por cuasidelito de homicidio, mientras se busca a la última víctima desaparecida.

Nuevos antecedentes entregó la Fiscalía respecto a cómo se generó el fatal naufragio de una embarcación en Bahía Mansa, que dejó seis personas fallecidas -4 mujeres y 2 hombres— y una desaparecida en la provincia de Osorno.

La fiscal María Angélica de Miguel, de la Fiscalía Local de Osorno, confirmó que la embarcación “Río Cholguaco” venía con más personas de lo permitido, por lo tanto, “no contaba con los elementos de seguridad” para las 34 personas a bordo.

También se ha logrado establecer que el patrón de la embarcación no venía con su tripulante, sino más bien con “una menor de 16 años”. Esto significó, explicó la persecutora, que ante la emergencia “nada podía hacer ante la situación que estamos lamentando”.

La falta de tripulando y la presencia de la adolescente había sido expuesta previamente por uno de los sobrevivientes: “La lancha venía llena. Nosotros no tenemos asientos, pasajeros arriba en el techo, y cuando las condiciones del tiempo comenzaron a estar mal, empezaron a bajar ellos… El capitán venía solo, con una niña, acompañado“.

Víctimas fatales son todos mayores de edad

Todas las víctimas fatales de esta tragedia son mayores de edad, uno de los cuales murió en el Cesfam de Bahía Mansa. Además, se precisó que no todos los cuerpos llevaban consigo el chaleco salvavidas.

Con la Armada se está evaluando reflotar la embarcación siniestrada para efectuar el peritaje mecánico que permita esclarecer si la nave presentó algún problema técnico.

“Hubo varias embarcaciones que el día de ayer, con las mismas circunstancias, pudieron llegar a este lugar. Esta no llegó y nos preguntamos por qué no llegó, y nos empezamos a encontrar con algunas cosas, por ejemplo, traía pasajeros que no debía traer por su capacidad”, explicó la fiscal.

El patrón de lancha será puesto a disposición ante el Juzgado de Garantía de Osorno por cuasidelito de homicidio, donde la fiscal adelantó que pedirán la ampliación de la detención, considerando que todavía queda por encontrar a la última víctima.

Es preciso indicar que por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Osorno, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Puerto Montt, quedaron a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido.