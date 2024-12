Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Osorno, la concejala Natali Guissen, con discapacidad y que se desplaza en silla de ruedas, no puede ingresar a su oficina en el edificio consistorial debido a la falta de accesos adecuados, lo que ha sido reconocido por el alcalde Jaime Bertín, comprometiéndose a resolver la situación. A pesar de ser un problema grave, la edil ha mencionado que no se está tratando como prioridad, ya que el director de la Secretaría Comunal de Planificación se enteró recientemente de la situación en un concejo municipal. La rampa de acceso es empinada, el ascensor requiere asistencia y la plataforma de elevación no es adecuada al tamaño de su silla, dificultando su autonomía. El Servicio Nacional de Discapacidad de Los Lagos ha oficiado al Municipio de Osorno para que realice las mejoras necesarias, lo cual está siendo evaluado por funcionarios del servicio.