Un vecino del sector Rahue Alto de Osorno, en la región de Los Lagos, denunció al candidato al Consejo Regional Alexis Casanova (UDI), por un confuso incidente que vivió en su domicilio.

Según relató Marcelo Caucamán a La Radio, mientras se encontraba en el living de su casa, una persona abrió el portón corredizo de su vivienda e ingresó al antejardín de su domicilio. Ante esto, el vecino reaccionó sobresaltado, ya que, por temas de seguridad, asegura que mantiene permanentemente la reja de su domicilio con llave.

De acuerdo a lo que expone, él no tenía conocimiento de quién se trataba ni qué hacía en su propiedad, por lo que se generó un altercado, donde a empujones, sacó al “intruso” del lugar.

“Yo sentí ruido, abrí la puerta principal de mi casa y me encontré con este individuo. Como comprenderán, yo me asusté”, comentó el vecino.

Momentos más tarde, Caucamán indica que esta persona regresó, presentándose como consejero regional y candidato a la reelección. Esta vez acompañado de carabineros. El vecino fue llevado a bordo de un vehículo policial hasta el cuartel de la Tercera Comisaría de Rahue Alto.

“Carabineros me dijo que voy a quedar detenido y había que constatar lesiones. ‘Oiga, pero si estoy en mi casa’, le decía”, recordó.

Por su parte, el consejero Alexis Casanova alega que la reja en cuestión estaba sin llave y que usualmente ingresa hasta la puerta de cada domicilio para entregar personalmente su propaganda. Señala que el vecino reaccionó de manera muy violenta, haciéndole temer por su integridad física.

“Llamé a Carabineros porque no quiero normalizar hechos de violencia (…) Decidí denunciar a la persona. No estaba con llave, porque no había candado (en el portón)”, indicó el consejero.

Casanova explicó que llamó a Carabineros al temer por su integridad, ante la airada reacción del vecino. Denuncia que el vecino intentó agredirlo y lo amenazó. Además, sostiene que en ningún momento hizo nada que justificara su reacción.

“Yo corro la reja, como lo he hecho en todas las campañas, para tocar la puerta y entregar mi calendario de forma personal. No me gusta tirar la propaganda al piso”, mencionó.

Desde Carabineros, en tanto, el mayor de la Tercera Comisaría, Iván Rebolledo, detalló que ambos involucrados serán llamados por la fiscalía para aclarar los hechos, tomando nota de las dos denuncias: el ingreso no autorizado a la propiedad y la posible agresión y amenazas.

Un incidente que ocurre días de las elecciones municipales y regionales, instancia en que el consejero Casanova postula a la reelección.