El ministro de Vivienda y Urbanismo se desligó del Caso Fundaciones, señalando que todos los sumarios están en manos de Contraloría y el Ministerio Público, tras revelarse que cerca de 90 mil millones de pesos habrían sido defraudados en contratos con fundaciones, según la Fiscalía. El Ministro, Carlos Montes, entregó esta información durante una ceremonia de entrega de viviendas en Puerto Montt, donde también participaron autoridades locales. Sin embargo, Montes evitó opinar sobre los montos defraudados, alegando que no tiene esa información.

