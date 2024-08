El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, anunció un sumario contra el secretario del concejal Luis Vargas y solicitó aclaraciones sobre el uso de la oficina municipal para la defensa de causas particulares por parte de un abogado. La medida se tomó luego de que se supiera que el concejal permitió que el abogado, también activo en Cochamó, defendiera al jefe de Dideco de Cochamó en un caso de fraude de subvenciones relacionado con el IFE Universal. Vargas argumentó que no hubo irregularidades al ceder la oficina, ya que el abogado brinda asesoramiento gratuito a personas sin recursos.

