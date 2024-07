Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Vecinos de Isla Puluqui en Calbuco se enfrentan a perder la conectividad ya que el Ministerio de Transportes no ha pagado a la empresa de buses, dejando a los conductores sin sueldo durante 5 meses y en apuros económicos. A pesar de las gestiones, no hay fecha de pago concreta, lo que preocupa a la comunidad. El diputado Fernando Bórquez acusó maltrato a los emprendedores del gremio. La Seremi de Transportes reconoció que los contratos siguen en tramitación, generando presión en los operadores. La empresa afirma que no podrá sostener el servicio más allá del 1 de agosto si no se soluciona la situación.