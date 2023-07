Una querella por amenazas en contra de 9 trabajadores presentó la secretaria general de la Corporación Municipal de Educación de Ancud, Lorena Romero, junto a la directora del área, Teresita Paredes.

La acción legal fue ingresada al Juzgado de Garantía por un tenso momento registrado en una sesión del Concejo Municipal del pasado 30 de junio.

En esa instancia, según explicó Romero, pidió retirarse antes de la reunión del concejo, sin embargo, se habría generado un altercado con empujones, agresiones verbales, y que ya venían arrastrándose con amenazas e insultos mediante redes sociales.

La representante de la corporación ancuditana se refirió a los diversos hechos que la motivaron a iniciar acciones legales.

“He sido maltratada, he sido denostada públicamente, insultada, también he sido amenazada. Y mi rol hoy día es transitorio, sin embargo, no me merezco y nadie se merece un trato vejatorio como el que yo he tenido en algunos consejos. Por lo tanto, me he visto en la obligación de poner la denuncia al respecto”, aseveró.

Uno de los aludidos corresponde al presidente del Sindicato Nº1 de Asistentes de la Educación, Carlos Maldonado, quien calificó la querella como un acto de amedrentamiento contra los dirigentes de Ancud.

Los 9 funcionarios de la educación querellados deberán ser notificados por el tribunal dentro de los plazos fijados por ley.