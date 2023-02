Vecinos del sector turístico y rural Islote Rupanco, en Puerto Octay, denunciaron que personas depositan basura domiciliaria en una estación de punto limpio de reciclaje que la comunidad, estudiantes, privados y el municipio inauguraron hace 5 meses.

En septiembre de 2022 el punto limpio quedó a disposición de los vecinos, donde se explicó que el espacio, ubicado detrás del club de pesca y caza en el camino Las Gaviotas, tiene por objetivo “realizar un almacenamiento ecológico, pudiendo separar plásticos, vidrios y latas, las que son retiradas por proveedores certificados para su reciclaje”.

Sin embargo, algunos hacen caso omiso de esa instrucción y lo utilizan para deshacerse de la basura domiciliaria, lo que fomenta el surgimiento de microbasurales.

Así quedó reflejado en un video que compartieron vecinos del sector, donde se observa cómo un vecino increpa a un hombre que acudió en su camioneta a botar basura domiciliaria.

“Aquí dice punto limpio y sale lo que hay que tirar”, indica el vecino, mientras el sujeto le refuta: “¿Y a dónde quiere que lo bote?”… “¿A dónde quiere que la guarde en mi casa?”, insistió en alusión a la basura que traía consigo.

“Eso no se hace”, le reprocha el vecino y le informa que el punto verde se inauguró con estudiantes de una escuela.

El hombre aseguró ser de Osorno, por ello el denunciante lo emplazó a dejar la basura en su comuna y no trasladada al islote.

Pablo soto, presidente de la junta de vecinos del sector de Islote Rupanco, comuna de Puerto Octay, explicó los problemas que surgen a raíz de lo que acusa, es la falta de conciencia de quienes mal utilizan los depósitos.

De igual forma indicó que los visitantes y turistas deben respetar el entorno de quienes viven en la zona.

El alcalde de la comuna de Puerto Octay, Gerardo Gunkel, lamentó la situación y dijo que se debe tener conciencia ante iniciativas que buscan mejorar la recolección y reutilización de residuos.

Desde Manuka, empresa que donó el espacio y el trabajo de recolección, la jefa de Comunicaciones y Sustentabilidad, Natalia Ubilla, lamentó que la irresponsabilidad pueda terminar en dar un mal uso al punto limpio que es de los niños de la escuela del sector y los vecinos.

Desde la empresa privada explicaron que en el último retiro de los desechos del punto limpio, no solo había basura y residuos domiciliarios al costado de los depósitos, sino que al interior también se encontraron con residuos que no corresponden al reciclaje, lo que termina por contaminar a los elementos separados, lo que dicen, no es justo para el trabajo que realizan los vecinos del sector.