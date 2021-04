La Dirección del Trabajo sancionó con millonaria multa a Pedidos Ya, por incumplimientos en relación con sus repartidores en la región de Los Lagos.

Desde la empresa de delivery aseguran que apelarán a este proceso, acusando la incompetencia de la institución en estas materias.

Fue por la entrevista a 11 repartidores de la aplicación Pedidos Ya, realizadas en establecimientos de comida rápida, farmacias de turno y supermercados.

La Dirección del Trabajo determinó que no se escrituraron los contratos de trabajo, que no se llevaban las asistencias para determinar horas ordinarias y extraordinarias, además, por no entregarles un comprobante con el monto pagado en sus remuneraciones.

Así lo señaló la autoridad regional, Mauro Gonzáles.

Sanciones celebradas por Tomás Chávez, tío del joven Tomás Chávez, que resultó accidentado mientras realizaba esta actividad.

“Esto es lo importante. Es primera vez que la Dirección del Trabajo fiscaliza a esta empresa, los sanciona y los multa”, indicó.

En esa línea lo planteó el diputado Fidel Espinoza.

“De aquí en adelante, los trabajadores de estas empresas saben que tienen una mayor protección laboral”, dijo.

Los repartidores se reunieron en el centro de Puerto Montt para insistir en sus condiciones laborales.

Desde Pedidos Ya emitieron un comunicado manifestando que siempre han estado abiertos a responder las dudas del joven Tomás Chávez, que hoy continúa su rehabilitación en la Teletón de Los Lagos.

Respecto a la multa, sentenciaron que los Tribunales de Justicia son los únicos facultados a determinar si existe una relación laboral entre empresas y ciudadanos, confirmando que impugnarán judicialmente las sanciones de la Dirección del Trabajo, aduciendo que esta institución no cuenta con las facultades para estas materias.