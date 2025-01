Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Excandidatos a gobernador regional en La Araucanía no descartan postularse en las elecciones parlamentarias de este año, destacando que marzo será clave para definir sus futuras postulaciones. Jorge Retamal, exmilitante de Evopoli, considera presentarse como independiente, mientras que Pablo Díaz, exmilitante del Partido de la Gente, busca ser diputado tras obtener más de 47 mil votos en octubre. Luis Penchuleo, del Frente Amplio, con más de 70 mil votos, también evalúa competir en noviembre, aunque aún no decide si por la Cámara o el Senado. Estos ex candidatos, que figuraron en las elecciones pasadas, buscan regresar al escenario político postulando al Congreso.