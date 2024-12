Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, liderada por Adolfo Millabur y Gloria Cayupe, que sugiere que la demanda mapuche abarca más de 385 mil hectáreas de vocación agrícola fue tildada de "desproporcionada" por la Multigremial de La Araucanía. En respuesta, los representantes de la Comisión solicitaron no anticiparse a conclusiones prematuras, mientras que el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, consideró que la propuesta es excesiva, ya que no hay esa cantidad de tierras disponibles en la región. A su vez, Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco e integrante de la comisión, recalcó la importancia de no comprometer al país en los planteamientos y defender la propiedad privada. Se espera que la esperada propuesta de la Comisión sea presentada a mediados de enero, tras retrasos debido a la complejidad del documento que será entregado al Presidente Gabriel Boric.