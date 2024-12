La primera mesa de trabajo para prevenir el robo de cables se conformó en la región de La Araucanía, debido al considerable aumento de este delito en la zona y, principalmente, en la provincia de Malleco.

Son miles de familias las que se quedan a oscuras por la acción de desconocidos que perpetran este delito, motivando la creación de la instancia para generar medidas que impidan este tipo de hechos.

La mesa de trabajo está conformada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Seremi de Energía, policías y las empresas que operan en la región.

El seremi de Energía de La Araucanía, Camilo Villagrán, dijo que ya realizaron la primera reunión. Además, se refirió a cómo afecta el robo de cables a los hogares y otros establecimientos.

“Genera un deterioro en la calidad de vida de todas las personas. Significa que hay personas que no pueden ir a trabajar porque no tienen electricidad, hay Cesfam que no puede atender, un APR que queda sin agua potable (…) es importante generar estas articulaciones”, comentó.

Este año, Frontel reportó más de 165 kilómetros de cable robado en zonas rurales de comunas como Traiguén, Los Sauces, Purén, Angol, Carahue, Chol Chol y Cunco.

Por su parte, y solo en los primeros 9 meses del año, la CGE reportó 13 incidentes con más de 15 mil 400 metros de cable robado en La Araucanía.