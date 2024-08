El abogado defensor de Cristofer Ángel Jara Fuentealba, sentenciado a presidio perpetuo simple por el secuestro con homicidio de un mecánico en Collipulli, anunció la presentación de un recurso de nulidad contra la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Angol. Además, el abogado alega que la sentencia no se ajusta a la realidad de la prueba presentada y que las presuntas víctimas no tenían un comportamiento aceptable socialmente. La sentencia incluyó condenas por secuestro, porte ilegal de armas, microtráfico y presidio perpetuo simple para otros involucrados, sumando un total de 120 años de privación de libertad. La viuda del mecánico expresó su descontento, afirmando que no se hizo justicia por la pérdida de su esposo y criticando la sentencia como inadecuada para el daño sufrido por su familia.

El abogado que representa a uno de los sentenciados por presidio perpetuo simple en calidad de autor del secuestro con homicidio de un mecánico en Collipulli -en la región de La Araucanía– informó que presentarán un recurso de nulidad para dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.

Así lo informó en defensor penal particular, José Francisco Rodríguez, quien representa a Cristofer Ángel Jara Fuentealba, sentenciado ayer a presidio perpetuo simple por el crimen del mecánico Edgardo del Carmen Mardones Beltrán (46), además de recibir otros 15 años de cárcel por el secuestro consumado de una segunda víctima, identificada como el Jani; 3 años y 1 día de presidio por porte ilegal de arma de fuego y 541 días de presidio por microtráfico.

“Creemos que la sentencia no se aviene a la realidad de la prueba vertida en la causa. Creemos que ha habido mucha manipulación de la información de las presuntas víctimas. No eran personas con un comportamiento socialmente aceptable“, afirmó el abogado y añadió que tenían detenciones y condenas.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol también condenada a presidio perpetuo simple, Stephenie Julieta Pérez Ancalaf, integrante de la comunidad mapuche Choin Lafquenche de Collipulli.

El resto de los sentenciados, siete personas, deben cumplir penas que van de 15 años a 5 años y 1 día de cárcel por el delito de secuestro. Todos suman en total 120 años de privación de libertad.

Es preciso indicar que la viuda del mecánico manifestó su disconformidad con las penas dictadas por el TOP de Angol: “Siento que no se hizo justicia por lo de mi esposo, que la justicia no vio el daño tremendo que se le hizo a una familia entera, porque no solamente asesinaron a mi esposo, sino que también mataron a una familia entera. No estoy de acuerdo con la sentencia”.