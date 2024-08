Solo dos de los nueve condenados por el secuestro con homicidio de un mecánico en Collipulli -en la región de La Araucanía– cumplirán la pena presidio perpetuo simple.

La viuda del mecánico Edgardo del Carmen Mardones Beltrán (46) se mostró disconforme con la resolución y dijo que la justicia no ha dimensionado el daño causado.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dio a conocer la pena que deberá cumplir cada uno de los nueve condenados por el secuestro de dos personas perpetrado en junio del 2021 en la comuna de Collipulli y el posterior crimen de uno de ellos.

La pena de presidio perpetuo simple la recibieron Stephany Julieta Pérez Ancalaf y Christopher Ángel Jara Fuentealba, en calidad de autores del delito de secuestro con homicidio del mecánico. Además les sumaron 15 años a cada uno por el secuestro del Jani (segunda víctima) y 3 años y 1 día de presidio por porte ilegal de arma de fuego. En el caso de Jara también se añadieron 541 días de presidio por microtráfico.

El presidio perpetuo simple significa que a los 20 años de presidio pueden pedir una revisión de su pena.

En esta causa los otros siete condenados deben cumplir penas que van de los 15 años a 5 años y 1 día de cárcel por el delito de secuestro.

La lectura de sentencia fue un duro golpe para Paola Vera, viuda del mecánico secuestrado y asesinado en la comuna de Collipulli, quien se mostró disconforme con las penas que dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.

“Siento que no se hizo justicia por lo de mi esposo, que la justicia no vio el daño tremendo que se le hizo a una familia entera, porque no solamente asesinaron a mi esposo, sino que también mataron a una familia entera. No estoy de acuerdo con la sentencia”, indicó la mujer.

Por su parte, el fiscal Enrique Vásquez, que lideró la investigación en este caso, destacó que los sentenciados a presidio perpetuo simple en calidad de autores del delito de secuestro con homicidio, además deberán cumplir otras condenadas que suman 18 años de cárcel para Pérez Ancalaf y 20 años para Jara Fuentealba. En el caso del último también se acreditó el microtráfico de drogas.

El persecutor también se refirió a la situación de la viuda del mecánico brutalmente asesinado y las medidas de protección tanto para ella como para el segundo secuestro, quien logró huir de sus captores: “Desde el inicio de la investigación, desde el primer día hemos estado en contacto con la víctima y la Unidad de Víctimas ha permanecido junto a ellos”.

“Las medidas de protección se evalúan permanentemente. Hay que analizar el nivel de riesgo y de momento lo relevante es informar que se mantienen con protección ambas víctimas“, añadió sin precisar hasta cuándo contarán con ese apoyo.

Esto luego que en conversación con La Radio, la mujer cuestionara la forma en que se ejecuta y manifestó temor a no contar con esa medida: “Viene Carabineros, tengo que firmarles cada vez que llegan, se paran fuera de mi casa, pero no es una protección para siempre, es solo por un tiempo y después vamos a quedar sin protección, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Hemos tomado resguardos como no salir solas al centro y he tenido que dejar de visitar a mi esposo en el cementerio por miedo”.

“Me gustaría más protección para mí y mi familia. Me gustaría más seguridad, yo me siento insegura. Y poder tener mi casa propia, porque hoy no tengo y poder cumplir el sueño de mi esposo para poder dejarle algo a mis hijas”, complementó ante sus anhelos de tener una vida con mayor resguardo.