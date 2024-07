El exdirector regional de Gendarmería en La Araucanía, coronel Alberto Figueroa, aseguró que nunca existió una “conducta impropia” luego que la institución confirmara un sumario en su contra por -supuestamente- morder a dos funcionarios en el contexto de una fiesta.

Las acusaciones comenzaron a circular a través de mensajes de WhatsApp, señalando que Figueroa asistió al evento mientras se encontraba con licencia médica y que a pesar de esta condición decidió participar del encuentro.

Los mensajes señalan que el coronel ingirió alcohol y que en estado de ebriedad mordió a dos funcionarios de la institución, derivando en la apertura de un sumario en su contra.

Al respecto, el exdirector de Gendarmería en La Araucanía se comunicó con La Radio para realizar sus descargos y si bien se le entregó la oportunidad de conversar con los micrófonos de Bío Bío, sólo entregó una breve declaración donde señala que se le ha “denostado injustamente”.

El coronel explicó debido a su licencia médica y el sumario en su contra no puede referirse en “profundidad a los hechos”, sin embargo, aseguró que las imputaciones son falsas.

Afirmó que “nunca existió conducta impropia (…) ni agresión a persona alguna, así como tampoco se utilizó vehículo fiscal”.

Además, indicó que confía en la “autoridad institucional para aclarar los hechos en cada uno de los aspectos referidos”.

Puedes leer la declaración completa a continuación:

A raíz de la publicación de una grave denuncia en mi contra, a través de este medio quiero solicitar una aclaración al respecto, ya que considero que se me ha acusado y denostado injustamente y públicamente, viéndome en la obligación de detallar lo que sigue a continuación.

A pesar de encontrarme con licencia médica y entendiendo que se habría dispuesto un Sumario Administrativo lo cual me impide referirme en profundidad a los hechos que se dieran a conocer en este medio, me veo en la obligación de realizar esta declaración pública para expresar de manera categórica que los hechos que se me imputan son falsos.

Nunca existió conducta impropia de mi parte, ni agresión a persona alguna, así como tampoco se utilizó vehículo fiscal, según lo denunciado por este medio.

Antes de finalizar, puedo señalar que confío plenamente en nuestra autoridad institucional para aclarar los hechos en cada uno de los aspectos referidos.