En Chile existe una gran diversidad de especies nativas de hongos comestibles que por generaciones han alimentado las mesas de las familias del sur de Chile. Esta cultura culinaria en torno a las setas silvestres dio lugar al taller “Reino Fungi: Tesoros del Bosque Nativo Chileno”, organizado por la empresa CMPC y realizado en la tienda Primeros Pueblo de Temuco, en la región de La Araucanía.

La instancia tuvo como foco informar sobre la diversidad de hongos chilenos, aprender sobre su importancia como producto forestal, no maderero y ecológica, cómo identificarlos y saber cuáles son realmente comestibles. El expositor principal del taller fue Patricio Chung, investigador con amplia experiencia en los hongos nativos chilenos del Instituto Forestal (Infor).

“Los hongos son productos forestales no madereros muy importantes, pueden ser colectados, procesados y vendidos. A su vez, Chile también exporta hongos como la callampa del pino, la morchella y hace poco la trufa”, destacó Chung.

Taller informativo sobre hongos comestibles en Temuco

Vale mencionar que el consumo humano debe ser muy cuidadoso, ya que no cualquier seta es alimento. En el territorio nacional, ya se han dado casos de personas que han muerto por consumir hongos venenosos dado el poco conocimiento de estos productos naturales.

En este sentido, el especialista afirmó que es importante estudiar a fondo el mundo fungi antes de salir a recolectar, para no cometer errores que pueden traer graves consecuencias.

“Los hongos comestibles y no comestibles, no hay ninguna manera de diferenciarlos si no hay un conocimiento previo. Se debe saber la forma, el tamaño y el color de cada uno de los hongos, pues solo con esos antecedentes uno puede distinguir con seguridad las especies comestibles de las dañinas para la salud”, señaló el experto.

En el taller participaron recolectores de productos forestales no madereros, estudiantes, equipos técnicos de municipalidades y público en general.

La actividad, que fue organizada por CMPC en colaboración con Infor y Primeros Pueblos de Temuco, buscó profundizar los conocimientos sobre el mundo fungi, que está muy arraigado en los sectores rurales de la región de La Araucanía.