La Defensoría Penal Pública confirmó esta tarde que devolvió, de forma voluntaria, los documentos con las identidades de los testigos protegidos en las causas contra Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua en la región de Arica.

Antecedentes que fueron entregados el miércoles por el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza y que fue revertida el jueves por la Corte de Apelaciones.

El requerimiento original fue elevado por los defensores públicos de los imputados ligados al Tren de Aragua, con el fin de acceder a la identidad de 57 testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra el brazo operativo del Tren de Aragua.

Junto con la devolución de los antecedentes, el defensor regional informó que se presentó un recurso de reposición, ya que desde el organismo consideran que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones “no se ajusta a derecho”, según publicó diario La Tercera.

“Los defensores penales públicos, sin perjuicio de la resolución dictada por un juez de garantía que ordenaba la devolución de la información sobre testigos protegidos -la cual a juicio de nosotros no se ajustaba a derecho y respecto de la cual ejercimos los recursos que correspondían- voluntariamente hicieron entrega de lo solicitado a la espera de que el tribunal competente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, resuelva el asunto”, detalló el defensor regional Sergio Zenteno.

En tanto, la autoridad regional de la Defensoría Penal confirmó que la información sobre la identidad de los testigos se manejó “bajo estrictas medidas de confidencialidad” y que nunca fue entregada a terceros.

“Ese es el actuar que siempre han tenido -y van a seguir teniendo- nuestros defensores”, aseguró Zenteno.

Detalles de investigación por entrega de nombres de testigos protegidos

El fiscal de Tarapaca, Raúl Arancibia, entregó detalles respecto de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público a raíz de la liberación de los nombres de los testigos protegidos en las causas contra integrantes de Los Gallegos.

Arancibia detalló que las diligencias respectivas iniciaron inmediatamente después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyera el inicio de la investigación.

“La investigación está en curso del mismo momento en que me fue notificada la resolución que me ordenaba abrir una investigación. Ayer se abrió la causa respectiva y toda la mañana de hoy he estado abocado a hacer diligencias, incluso a tomar una larga declaración ya”, comentó el fiscal Raúl Arancibia, sin develar quién fue la persona entrevistada.

El fiscal explicó que por ahora hará diligencias a distancia y la calificación final de los delitos se determinará una vez que la investigación avance. De igual manera, adelantó que “podríamos estar frente a una violación de secreto o a una infidelidad de la custodia”.

“Hay varias alternativas y eso va a depender de la forma, de cómo ocurrieron los hechos realmente”, aseguró el fiscal Arancibia.