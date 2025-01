Por más de dos horas se extendió la esperada interpelación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, cuestionada políticamente por su gestión ante las abultadas listas de espera al interior de una serie de hospitales en el país.

Se trató de la segunda interpelación a una ministra de Salud del actual Gobierno, que esta vez encabezó el diputado de la UDI, Henry Leal.

El primer tema abordado por el parlamentario gremialista, fue el compromiso del propio Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública del 2023, de reducir a 200 días la espera por una atención médica, registro que hoy llega a casi 3 millones de pacientes, según destaca la página web de la Cámara.

Ante esto, la secretaria de Estado explicó que la pandemia agravó los problemas del sistema de salud. Sin embargo, destacó que se ha logrado una reducción del 56%, en tiempos de espera; y del 27%, en cirugías.

“Los avances en listas de espera son significativos. Hemos reducido en un 56% los tiempos de espera de las cirugías. Hemos reducido en un 27% el tiempo en las consultas nuevas de especialidad. Es decir que hemos ahorrado más de un año de tiempo para realizarse una nueva cirugía y hemos ahorrado nueve meses el tiempo para realizar una consulta nueva de especialidad”, resaltó Aguilera.

La ministra señaló en reiteradas oportunidades que, como Gobierno, no son autocomplacientes con las cifras que se manejan.

Empero, remarcó que han hecho avances para tratar de volver a las cifras de espera previas a la crisis sanitaria por Covid-19. En este marco, recordó que, tras la pandemia, hubo un aumento significativo de atenciones, situación que marcó las dificultades del sistema para dar respuesta a este escenario.

“Al entrar a este Gobierno nos encontramos con un sistema de salud golpeado por la emergencia, con funcionarios agotados, con deudas de arrastre y sistemas de información desactualizados. No por negligencia de las autoridades con quienes colaboré fielmente durante los años de pandemia, sino porque la emergencia era la prioridad y salvar vidas y responder a las sucesivas olas pandémicas era la prioridad del momento”, argumentó.

Diputado Leal emplazó a ministra Aguilera a pedir perdón por listas VIP

El diputado Leal, en sus cuestionamientos, denunció casos de “atención VIP” en siete hospitales. Detalló que funcionarios y familiares habrían recibido cirugías en menos de 30 días, incluso, suspendiendo otras por razones administrativas.

Al respecto, la ministra condenó estos actos. De hecho, destacó que todo caso de “salto de fila” es sancionado y que además se designó a un abogado para investigar sumarios relacionados con probidad y acelerar procesos. Sin embargo, aclaró que los casos denunciados son excepcionales.

También explicó que las investigaciones están a cargo de fiscales designados por los servicios de salud y, en algunos casos, no se han renovado cargos de directivos vinculados a irregularidades.

“Nosotros hemos estado encima de cada una de estas situaciones y hemos hecho valer la responsabilidad administrativa, a pesar de que todavía no se terminan las investigaciones por la gravedad de las acusaciones que hizo la Contraloría en su informe. Así que, esas responsabilidades ya se asumieron desde el punto de vista de las autoridades”, sentenció Aguilera

Tras la respuesta, el parlamentario interpeló a la ministra a “pedirle perdón” a las familias que se vieron afectadas por estos actos.

Ante esto, la secretaria de Estado insistió en que se ha hecho valer las responsabilidades administrativa. Recalcó que, incluso, una persona fue acusada de negociación incompatible.

“Lo que hacemos es la reparación de esas faltas, y justamente, todas las personas que son afectadas por las distintas irregularidades que se han detectado, se da instrucción de que se contacten y se los ponga primeros en la fila, para reparar cualquier problema que haya habido en su atención”, replicó.

No obstante, las respuestas dela ministra Aguilera no dejaron conforme al diputado Leal, quien le recriminó sus dichos, especialmente por las listas de espera.

“No remueve a los malos directores, los mantiene. No me respondió cuántos funcionarios ha removido por corrupción. No estuvo dispuesta a pedir perdón. No pudo comprometerse con cifras concretas. No me dijo cuál era la capacidad que tenía el sector privado. No me respondió en cuánto iba a mejorar los tiempos de la cirugía. No me respondió nada”, concluyó.

Finalmente, la Sala aprobó, por mayoría, la resolución que expresa la preocupación por el aumento de las listas de espera, que afectan a más de tres millones de pacientes, incluidas 7.320 mujeres con cáncer de mama o cervicouterino.

Junto a esto, critica la falta de acciones claras del Gobierno para garantizar atención oportuna. Y, paralelamente, lamenta la negativa a integrar los sistemas de salud público y privado en beneficio de los chilenos.