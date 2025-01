En el marco de la formalización de 19 imputados por los casos Audio y Factop, que afecta a los hermanos Sauer, Rodrigo Topelberg, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, entre otros; nuevos antecedentes han salido a la luz.

En concreto, según consignó El Mostrador, habría un nuevo nombre que fue ampliamente repetido por los imputados y que tendría relación estrecha con la empresa de los Sauer y Topelberg: el exministro del Interior y exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI).

Según el medio, este era cercano a Factop gracias a una inversión que realizó con una sociedad de su propiedad, Inversiones San Benito SpA, siendo mencionado en diversos testimonios.

Leonarda Villalobos fue una de las imputadas que aludió a Delgado, señalando que realizó gestiones con funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero durante la polémica con la corredora STF, que afectó a Alberto Sauer.

En esa línea, Topelberg también lo mencionó, confirmando que además de tener una relación cercana con los Sauer, era propietario de otra sociedad: All In Soluciones Integrales S.A.

Para indagar al respecto, The Clinic confirmó que la Fiscalía Oriente lo hará declarar como testigo, esto en el marco de la investigación por tráfico de influencias que afecta a Luis Hermosilla.

No obstante, no se descarta que profundicen en la relación entre el exministro de Piñera y los hermanos Sauer, lo que abriría una nueva arista del reconocido caso.

Detalles de la relación Delgado – Factop

Ahondando en el punto, El Mostrador detalló la posible gestión de Delgado en relación a los Sauer. Esta fue revelada en el testimonio del exgerente general de la corredora STF, Luis Flores, quien mencionó que Delgado se ofreció a interceder ante la CMF -en representación de la corredora- por un pago de 2.000UF.

“Delgado nos indicó que él podía abrir la corredora y que él tenía los contactos de los cinco comisionados para realizar esa labor, y que por 2.000 UF accedía a realizarla”, señaló.

Además, Flores detalló que Delgado y Sauer tenían una relación “por los vínculos que Rodrigo tenía con el sistema público, a propósito de permisos públicos”. Así, “la idea era que Delgado se reuniera previamente con los comisionados de la CMF buscando influir en la apertura”, lo que se podría haber concretado.

“Cuando Sauer llegó a la oficina, me dijo que tomaría esa asesoría y que encontraba un buen precio las 2 mil UF. Yo le respondí que STF no pagaría la asesoría propuesta, a lo que él me indicó que lo haría con recursos propios”, señaló Flores, según el citado medio.