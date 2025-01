Luis Hermosilla y compañía: este lunes formalizan a 16 imputados por delitos económicos y corrupción

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Este lunes se llevará a cabo una audiencia clave en los casos Audio y Factop, ahora unificados en una sola causa, donde 16 imputados comparecerán ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizados o reformalizados. Entre los imputados se encuentran abogados, exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos, excontroladores del Grupo Patio y directivos de LarrainVial, quienes enfrentarán cargos por delitos económicos y de corrupción como soborno, estafa, lavado de activos y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. La audiencia se prevé extensa y se cuestiona si el Anexo Penitenciario Capitán Yáber podrá albergar a todos los posibles sujetos a prisión preventiva. Desarrollado por BioBioChile

Este lunes se desarrollará uno de los hitos más importantes en el historial judicial de los casos Audio y Factop, hoy unificados en una sola causa. Esto porque serán 16 los imputados que deberán comparecer ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, algunos para ser formalizados y otros reformalizados.

De esta manera, no sólo se espera que sea una larga jornada, sino que, incluso, se proyecta que la audiencia se pueda extender durante toda la semana. Asimismo, surgen interrogantes sobre si el Anexo Penitenciario Capitán Yáber logrará recibir a todos aquellos que puedan quedar sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Audiencia casos Audio y Factop

En cuanto a la audiencia, se espera que primero se realice la reformalización de los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, protagonistas del caso Audio, y Patricio Mejías, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, por el delito de soborno.

Por su parte, Álvaro Jalaff y Daniel Sauer serán formalizados por el mismo delito, por primera vez en la causa. La imputación de estos últimos dos tendría relación con las gestiones que se habrían hecho ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) de manera completamente irregular, a través de pagos a funcionarios públicos, para acceder al sistema y realizar revisiones o directamente modificaciones de elementos relativos a las empresas de los empresarios.

Posteriormente, serán formalizadas 13 personas, entre ellos Álvaro y Antonio Jalaff, excontroladores del Grupo Patio, además de ocho directivos de la firma Larraín Vial.

Por el lado de la gestora LarrainVial Activos, administradora del fondo Capital Estructurado I, serán formalizados los exdirectores José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín y Andrés Bulnes -estos últimos tres son socios de la matriz-, además del exgerente general, Claudio Yáñez.

De la matriz de LarrainVial serán formalizados el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, y el exdirector ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Bulnes, ambos socios de la compañía.

A ellos se les suma Cristián Menichetti, exgerente de Grupo Patio, y Luis Flores, exgerente de STF Capital, ya formalizado por la arista Factop junto a los hermanos Sauer.

Estos 13 imputados serán formalizados por diversos delitos económicos y de corrupción, algunos de los cuales son lavado de activos, estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, y delitos tributarios.

Frente a este escenario, el abogado defensor de Daniel Sauer, Octavio Sufán, sostuvo que esta “audiencia de formalización dejará medianamente claro la colaboración eficaz que, tanto Daniel y Ariel Sauer han prestado en estos hechos”.

Por otro lado, según información de La Radio, las medidas cautelares que podría solicitar el equipo de cuatro fiscales de la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezado por la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, recientemente cuestionada por la defensa de Luis Hermosilla por sus vínculos con el imputado, además de los persecutores Felipe Sepúlveda, Miguel Ángel Orellana, y Juan Pablo Araya, podrían ir desde la prisión preventiva, hasta arrestos domiciliarios varios.

Pese a ello, la defensa de Luis Hermosilla, su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla, ha insistido en la inocencia de su representado, argumentando que “no hay delitos, hay cosas graves, reprobables, de parte él, y lo hemos repetido veinte veces, pero para que sea delito tiene que cumplir una serie de requisitos”.

“Hemos dicho que no hay delito tributario, que no hay delito de cohecho, y que hay cosas visibles que lo demuestran, y desde luego, no hay lavado de dinero (…) Por lo tanto, tendemos a pensar que estimamos que aquí ha habido un ejercicio y una función persecutoria del Estado ilícito y arbitrario”.

Asimismo, en la previa de este gran hito, el presidente de LarraínVial, Fernando Larraín Cruzat, envió un comunicado a los trabajadores de la empresa indicando que “se nos vienen días muy duros”.

“En lo personal, los ocho formalizados -y sus familias- van a estar expuestos a los medios y a las redes sociales mientras dure el proceso de formalización, lo cual será -por decir lo menos- ingrato y humillante. Ser acusado injustamente y con exposición mediática, es un castigo que nadie merece”, continuó.

En tanto, el abogado defensor de Rodrigo Topelberg, Alejandro Awad, se refirió a la ampliación de la querella en contra de Larraín Vial, indicando a La Radio que “la querella es una confirmación de lo que hemos sostenido desde el principio y que la investigación ha confirmado: personeros de LarrainVial, en su propio beneficio, articularon dos fondos de inversión para financiar ilícitamente a los Jalaff a costa de los inversionistas”.

Por su parte, el diputado y querellante en la causa, Daniel Manouchehri (PS), apuntó a que “las nuevas formalizaciones en el caso Hermosilla dan cuenta que, tal como lo dijimos desde el primer minuto, acá estamos en presencia de una red de corrupción”.

“Esperamos que, adicionalmente, prontamente se formalice a (Andrés) Chadwick, quien participaba de muchas operaciones con Hermosilla y con los empresarios que justamente serán formalizados”, siguió.