Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, compareció ante la comisión investigadora por el caso de la Fundación Procultura, cuestionada por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y lavado de activos tras recibir un convenio de $629 millones. Crispi defendió que la validación de la ONG no fue arbitraria, explicando que el proceso está normado y pasa por evaluaciones del Departamento de Patrimonio según criterios establecidos. Además, negó que su relación con Alberto Larraín, vinculado a Procultura, haya influido en la decisión, asegurando que no sabía de la existencia de la fundación. Afirmó que la validación se basó en criterios técnicos y no en influencias externas, desvinculándose de posibles irregularidades.