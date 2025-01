Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

José Antonio Kast, carta presidencial del Partido Republicano, arremete contra Chile Vamos en el debate sobre la reforma de pensiones, alertando que podrían ser responsables de que los fondos de los trabajadores se pierdan en al menos un 2%. Invita a sus militantes a no apoyar un acuerdo que contemple un sistema de reparto, sosteniendo que esto acarrearía graves consecuencias a largo plazo. Además, critica a Evelyn Matthei por sus comentarios sobre posibles efectos no deseados del informe técnico, acusándola de no enfocarse en mejorar las pensiones de los trabajadores. Kast subraya que su partido, Republicanos, no participará en acuerdos que involucren reparto o préstamos al Estado, asegurando que la ciudadanía les cobrará cualquier intento de introducir estas medidas al sistema previsional chileno.