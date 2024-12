La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió este lunes a lo dicho recientemente -a través de X- por el exalcalde Daniel Jadue (PC), en el contexto del debate por la reforma de pensiones.

Recordemos que tras un acuerdo entre el Gobierno, la oposición y el oficialismo, la reforma previsional sería despachada en enero desde el Congreso.

Sobre la materia, el también excandidato presidencial del PC escribió en sus redes sociales: “Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP #No+AFP”.

Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP #No+AFP — Daniel Jadue (@danieljadue) December 29, 2024

Ahora, al ser consultadas por las expectativas oficialistas y también por la publicación de Jadue, la ministra Jeannette Jara destacó que el proyecto, originalmente como lo presentó el Gobierno, es muy distinto al que hoy podríamos sacar adelante”.

“Porque hay un dato de realidad: hay un Parlamento que el pueblo de Chile eligió, en el cual el Gobierno no tiene mayoría. Negar la realidad es un absurdo, no tiene mucho sentido y no contribuye a poder sacar las cosas adelante”, dijo.

“En segundo lugar, el proyecto, lo que sí hace consolidadamente, es subir pensiones de los actuales y de los futuros jubilados”, continuó la secretaria de Estado.

“Y, en tercer lugar, quienes piensen -como una legítima opinión- que es mejor retirar el proyecto, que seguir tratándolo, yo creo que es bueno que tengan a la vista que si el proyecto se retira van a ocurrir tres cosas: las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando. Entonces no sé cuál sería el beneficio para la ciudadanía”, aseguró.

Finalmente, la secretaria de Estado dijo que “como gobierno, estamos con la tarea que nos ha dado el Presidente Boric, de sacar la reforma”.