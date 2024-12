Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La senadora Paulina Núñez (RN) calificó el proyecto de aborto libre, que será presentado por el gobierno de Gabriel Boric, como "un saludo a la galería". Destacó que la actual administración levantó esta bandera durante su campaña, en línea con su agenda de derechos que incluye también el proyecto de Eutanasia. Núñez señaló que en el Congreso no hay votos para un proyecto de esta magnitud y expresó su desacuerdo con la iniciativa. Considera que el gobierno actúa de manera realista al intentar conversar con algunos parlamentarios afines, aunque cree que el proyecto no llegará a buen puerto. La senadora enfatizó que el gobierno no contará con los votos necesarios, ni siquiera del oficialismo, para aprobar un proyecto de aborto sin causales.