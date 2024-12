Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Hoy se llevará a cabo la audiencia de revisión de cautelares del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber por el caso Audio. Su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, argumentó que el imputado no debería estar en prisión y criticó la investigación, señalando que han debido tomar acciones legales contra el Ministerio Público por irregularidades. Se mencionó que la causa ha estado marcada por elementos políticos y distorsiones en la investigación. La defensa argumentó que la prisión de Hermosilla no es necesaria, ya que no representa un peligro para la sociedad, es mayor de edad y colabora con la investigación, además de tener graves problemas de salud crónicos.