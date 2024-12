Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La exministra de la Mujer, Isabel Plá, criticó fuertemente al Frente Amplio acusándolos de "apropiarse" de la causa feminista y de no aplicar los principios de género en la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Plá señaló que la izquierda ha sido selectiva en la gravedad de los delitos sexuales dependiendo del color político de los involucrados, cuestionando la transparencia en la aplicación de protocolos en el gobierno. Además, enfatizó que el feminismo es una causa de todas las chilenas y chilenos, no exclusiva de un sector político, instando a los gobiernos a representar a toda la sociedad y no a un solo grupo.