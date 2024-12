La Comunidad Palestina en Chile respondió a las quejas de la Comunidad Judía y del embajador de Israel, Gil Artzyeli, por los regalos entregados al presidente de la República, Gabriel Boric, por el futuro nacimiento de su bebé, condenando enérgicamente las declaraciones israelíes y desmintiendo que las prendas incluyeran la polémica frase ‘from the river to the sea’. Aseguran que los obsequios consistieron en prendas decoradas con una sandía y la camiseta del Club Deportivo Palestino, refutando las acusaciones de llamados a la "eliminación de Israel". Denuncian la manipulación de información y "ataques sistemáticos" para desacreditar al presidente Boric y a defensores de los derechos palestinos, llamando a los "representantes del sionismo a cambiar su actitud" y evitar la confrontación basada en mentiras. Reafirman su "compromiso con la justicia, paz y respeto mutuo", defendiendo las "legítimas reivindicaciones palestinas".

La Comunidad Palestina en Chile respondió este sábado a las quejas de la Comunidad Judía y del embajador de Israel, Gil Artzyeli, por los regalos entregados este martes al presidente de la República, Gabriel Boric, por el futuro nacimiento de su bebé.

A través de un comunicado, afirmaron condenar “en los términos más enérgicos” las declaraciones de los representantes israelíes, quienes “mediante la manipulación de información, buscan desinformar y polarizar la opinión pública”. “No solo distorsionan la verdad, sino que una vez más contribuyen a la creciente degradación del clima de convivencia en nuestra nación”, agregan.

Concretamente, responden a la acusación de Artzyeli, quien aseguró que una de las prendas de vestir para el bebé, además de contener símbolos de la causa palestina, tenía la frase ‘from the river to the sea’. Esta última, según él, es un llamado explícito a la “eliminación de Israel y al asesinato de millones de personas”.

Comunidad Palestina responde a quejas israelíes por regalo a Boric

En respuesta, la Comunidad Palestina afirmó: "Es absolutamente falso que las prendas entregadas incluyeran la frase "from the river to the sea". Los obsequios consistieron en dos prendas decoradas con trozos de sandía, un símbolo que el pueblo palestino usa desde que Israel prohibió el uso de la bandera palestina, debido a la coincidencia de colores, y la camiseta histórica del Club Deportivo Palestino que, como es tradición, incluye dos mapas de la Palestina histórica en su diseño, en representación del número 11".

"Este nuevo intento de manipulación de la información se suma a otros ataques sistemáticos que, a través de tergiversaciones, buscan desacreditar tanto a nuestra institución como al Gobierno del Presidente Boric, parlamentarios, defensores de los derechos del pueblo palestino y cualquier persona que apoye las legítimas reivindicaciones palestinas basadas en la legalidad internacional. Estas acciones no solo pretenden deslegitimar dichas posturas, sino también estigmatizar a quienes las sostienen, calificándolos injustamente de antisemitas o apologistas del terrorismo", destaca la misiva.

"Llamamos públicamente a los representantes del sionismo en Chile a cambiar su actitud. Les instamos a asumir con responsabilidad el rol de pretender representar a los chilenos de religión judía, evitando seguir alimentando un ambiente de confrontación y odio, sobre todo si esto está basado en mentiras como las que han expresado en este episodio", añade.

Finalmente, la Comunidad Palestina afirma reiterar su "compromiso con los valores de justicia, paz y respeto mutuo". "Seguiremos defendiendo las legítimas reivindicaciones del pueblo palestino y trabajando por la unidad de nuestro país frente a intentos de desinformación y polarización", concluye.