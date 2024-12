Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Diputados de la UDI solicitan a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que justifique sus declaraciones sobre una amnistía general a migrantes durante el gobierno anterior, dichas en el contexto de consultas sobre regularización de extranjeros. La autoridad gubernamental había afirmado que no habría una amnistía como en la administración anterior. Los parlamentarios Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira cuestionaron estas afirmaciones, destacando que el proceso de regularización previo fue individual y no general, exigiendo a Tohá aclarar sus dichos y no difundir información incorrecta. Los diputados gremialistas han enviado un oficio a la ministra para que presente los antecedentes que respalden sus afirmaciones y evite confundir a la población con declaraciones inexactas.