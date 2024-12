Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó hoy la controversia surgida por la llamada a la regularización de migrantes, destacando que no se trata de un "perdonazo" o "buenismo". Explicó que se busca una regularización restringida enfocada en seguridad, endurecimiento de regulaciones migratorias y mayor control policial, especificando que se refiere al grupo que se empadronó voluntariamente antes de febrero de 2024. Cordero enfatizó que no todos los 182 mil registrados podrán regularizarse, ya que se evaluarán criterios y requisitos. La medida se orienta a resolver problemas de seguridad, no a otorgar amnistías indiscriminadas.