La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), descartó que una “terapia de shock” sea la solución para responder a la migración irregular en el norte de nuestro país.

Esto, de cierto modo, como respuesta a la solicitud del diputado republicano, Cristián Araya, quien pidió dinamitar la zona y retomar la instalación de minas.

“Hoy no hay minas antipersonales, no hay control y el gobierno no tiene la voluntad de frenar la inmigración ilegal. Chile necesita una terapia de shock”, expresó el parlamentario durante la sesión de Sala de este martes 18.

En conversación con CNN Chile, la carta presidencial de Chile Vamos aseguró que coincide con los Republicanos en lo referente a establecer medidas que dificulten el paso ilegal en las fronteras.

No obstante, sostuvo que independiente de todas las medidas que se puedan tomar para frenar el ingreso irregular de migrantes, lo más importante es identificar cuándo y de dónde vienen.

“Venimos hablando hace mucho tiempo de que en ciertos pasos fronterizos uno tiene que crear estructuras que dificulten el paso, pueden ser montículos o grietas mediante dinamita, pero lo más importante es tener claro cuándo y de dónde vienen”, expresó.

José Antonio Kast propone medidas para control de fronteras

Los dichos del diputado Araya se alinean, en cierto modo, con lo que en mayo del presente año propuso el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Y es que en entonces, tras finalizar su gira por Hungría, planteó la construcción de un muro para cerrar la frontera con Bolivia.

“Hace 4 años, cuando propusimos establecer una zanja, se burlaron y nos ridiculizaron, pero igual terminaron construyéndola. Hoy la zanja es necesaria, pero insuficiente, porque la frontera sigue siendo un colador donde entra y sale el que quiere”, indicó.

“Chile tiene que asegurar el cierre de su frontera con Bolivia y en los próximos meses, vamos a trabajar un plan integral para detener el ingreso de inmigrantes ilegales, que evalúe la posibilidad de levantar barreras físicas como un muro o vallas, tecnología y los cambios legales que permitan desarrollar este proyecto que es de máxima prioridad para Chile”, cerró.