Durante la sesión de Sala de este martes, el diputado republicano Cristián Araya hizo una petición vinculada a la frontera norte del país y la situación de los migrantes irregulares.

El parlamentario de oposición pidió dinamitar la zona y retomar la instalación de minas. Algo que, recordemos, va en contra el compromiso adquirido en 1997 por Chile al suscribir la Convención de Ottawa sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal.

“Hemos presenciado brutales hechos de violencia, todos con un patrón en común y ¿cuál es ese? Inmigrantes ilegales y volvemos a lo mismo: el casi inexistente control fronterizo en el norte del país”, comenzó diciendo.

Agregando que en tiempos de la dictadura de Agusto Pinochet, “se instalaron más de 180 mil minas antipersonales, lo que evitó el libre tránsito por la frontera”.

“Hoy no hay minas antipersonales, no hay control y el gobierno no tiene la voluntad de frenar la inmigración ilegal. No han presentado ninguna medida más que unos ridículos parlantes y el despliegue militar en la frontera a modo de comité de bienvenida para recibir migrantes”, continuó Araya.

Por lo que, a su juicio, “Chile necesita una terapia de shock”. Acto seguido, apuntó hacia el oficialismo y recordó la polémica propuesta de una zanja en la frontera, por parte de José Antonio Kast.

“Quizás haya muchos más que se escandalicen con lo que realmente se requiere: dinamitar nuestra frontera, instalar aduanas con tecnología de punta y retomar el minado en la frontera norte”, dijo.

Por último, concluyó que “quizás dirán que no se pueden poner minas antipersonales por tratador internacionales, quizás es cierto, pero nadie ha dicho que -por ejemplo- instalar minas antitanques no sea una medida que podamos implementar y con eso evitaríamos el tránsito de vehículos”.

Chile oficialmente sacó minas de la frontera desde 2020

Si bien durante los años, post-dictadura, algunos campos fueron desminados, no fue hasta el 2021 que nuestro país ratificó el Tratado de Ottawa e inició la labor coordinar de destruir todas sus minas antipersonales, según los estándares internacionales.

¿Qué es la Convención de Ottawa? Un tratado internacional que prohíbe la adquisición, la producción, el almacenamiento y la utilización de minas antipersonales. Inicialmente, Chile aceptó desminar su territorio hasta 2012, pero la labor resultó ser compleja. Así, el gobierno de ese entonces pidió una extensión del plazo hasta 2020.

De esa manera, en febrero de ese año, Chile concluyó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional.

Se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero de 2020.