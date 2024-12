Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, rechazó enérgicamente las movilizaciones de sectores oficialistas que respaldan la reforma de pensiones del Gobierno, asegurando que su partido no permitirá que influyan en las decisiones de la oposición. Flores aseguró que desde RN no aceptarán propuestas que pongan en peligro la propiedad individual de los ahorros de los trabajadores, descartando apoyar la llamada "solidaridad". La parlamentaria enfatizó que no se dejarán intimidar por movilizaciones, destacando que la izquierda radical recurre a la violencia para alcanzar sus objetivos políticos.