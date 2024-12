La diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, se pronunció sobre el caso Monsalve tras la revelación de las bitácoras de los escoltas del exsubsecretario del Interior, donde se evidencia que mintió en al menos dos ocasiones a los funcionarios de la PDI a cargo de su seguridad. Cid cuestionó por qué el gobierno no lo despidió inmediatamente al conocer la denuncia por violación y abuso sexual, señalando que Monsalve continuó en su cargo y mantuvo contacto con las policías. En una nueva sesión de la Comisión Investigadora, la diputada espera obtener respuestas de los jefes de Gabinete del presidente Gabriel Boric y de la ministra Carolina Tohá, considerándolos personas clave para esclarecer los hechos.

La diputada Sofía Cid (IND-REP) se refirió al caso Monsalve, luego que se dieran a conocer las bitácoras de los escoltas del exsubsecretario del Interior.

Recordemos que la exautoridad renunció a su cargo después que se conociera públicamente una denuncia por violación y abuso sexual en su contra.

Las bitácoras, las cuales llegaron a la Comisión Investigadora de la Cámara por el caso Monsalve, revelan detalles hasta ahora desconocidos de los movimientos que hizo la autoridad antes, durante y posterior a los hechos denunciados.

De los documentos —escritos de puño y letra por los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que estaban a cargo de la seguridad del entonces funcionario de gobierno— se desprende que este les mintió. No una, sino al menos en dos oportunidades: en ambas los liberó de sus tareas señalándoles que no saldría del hotel. Todo resultó ser falso.

Frente a esto, la diputada Cid afirmó que “esto se pone cada día más oscuro y lamentablemente vamos viendo que el exsubsecretario del Interior se estaba dedicando a otras cosas y no a hacer su pega”.

“Nuevamente, volvemos a la pregunta que le hacemos al Gobierno: ¿Por qué no lo despidieron el día 15 cuando se conoció la denuncia? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Ellos dicen que podría haber sido el miércoles en vez del jueves, pero realmente la sensación es que no le creyeron a la víctima, que le creyeron a Monsalve, y él además usó esos tiempos para trabajar y solicitar antecedentes a la PDI. Recordemos que el director de la PDI dijo en la Comisión que ellos ya no podían seguir relacionándose con él, por la gravedad del hecho”, manifestó la parlamentaria.

Consultada por sus expectativas sobre la sesión de hoy en la Comisión, a la que asistirán los jefes de Gabinete del presidente Gabriel Boric (Carlos Durán) y de la ministra Carolina Tohá (Pía Mundaca), la diputada por Atacama dijo que “son personas claves porque tienen que estar al tanto de todo, pero también nos ha pasado en esta comisión que ellos también se acogen a decir, bueno, son conversaciones privadas, son conversaciones con los jefes y tampoco transmiten mucho lo que sucedió. No ha sido fácil avanzar”.

“También tenemos a todos los parlamentarios oficialistas que han hecho una defensa corporativa al Gobierno. Esto no es contra el Gobierno, es querer saber qué fue lo que sucedió y como dije al principio, yo creo que aquí lo más delicado es por qué él tuvo dos días”, indicó la legisladora.

Recalcando que Monsalve “siguió siendo autoridad, siguió teniendo este contacto con las policías cuando él debió haber sido despedido el mismo día 15, cuando se conoce esta denuncia que es gravísima”.