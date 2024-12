Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra Camila Vallejo abordó la controvertida regularización limitada de migrantes, la cual ha sido objeto de críticas de la oposición y se encuentra en fase de evaluación. En respuesta a la solicitud de diputados de RN a Contraloría sobre la legalidad de los requisitos, Vallejo señaló que se trata simplemente de un estudio en curso, no de un acto administrativo ilegal. Subrayó la distinción entre el empadronamiento biométrico y el estudio de regularización, aclarando que este último no garantiza la regularización y aún no se ha llevado a cabo. Respecto al caos en el Estadio Víctor Jara durante un llamado de enrolamiento a migrantes, la ministra enfatizó la necesidad de clarificar los conceptos y procedimientos para el beneficio de la ciudadanía.