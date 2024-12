El director Metropolitano del Registro Civil, Jorge Zúñiga, anunció la suspensión del proceso de enrolamiento para migrantes programado para este martes. Solicitó a los interesados estar atentos a las redes sociales del Registro Civil para conocer el nuevo lugar y los horarios disponibles. Zúñiga explicó que no enviaron previamente citaciones debido a la falta de datos básicos, como nombres, teléfonos o correos electrónicos, y que el propósito es entregar un número provisorio para facilitar el cumplimiento de obligaciones previsionales por parte de empleadores.

El director Metropolitano del Registro Civil, Jorge Zúñiga, indicó que la jornada de enrolamiento para migrantes, que estaba programada para este martes, queda suspendida.

Asimismo, aprovechó de solicitar a los interesados que estén atentos a las redes sociales del Registro Civil, ya que a través de ellas se informará sobre el nuevo lugar y los horarios disponibles.

Tras el anuncio, la autoridad se refirió al desorden que dejó este primer llamado. En esa línea, aseguró que ellos no enviaron ninguna citación previa, ya que no cuentan con los datos básicos, tales como nombres, teléfono o correo electrónico, para hacerlo.

“Es imposible poder enviarles un correo si no sabemos quiénes son. Ese fue el problema que se generó hoy día, ya que habilitamos este operativo y llegó gente que no teníamos idea de dónde podían llegar”, indicó.

“Aquí hubo un malentendido, ya que esta actuación solo busca entregar un número provisorio. Esto, porque muchos de ellos ya están trabajando y lo que se hace es entregarle ese número para que los empleadores puedan cumplir con el pago de las obligaciones previsionales”, añadió.

Director del Registro Civil pedirá que se investigue caótica jornada de enrolamiento

Tras esto, el representante aseguró que va a pedir que se investigue si es que, efectivamente, alguien envío un correo citando a las personas que, en lugar y con papeles en mano, aseguraron que así había sido.

“Entiendo que esto se confundió con un proceso que era de regularización de las condiciones migratorias. Entre ellos mismos se transmiten información y, cuando una es errónea, el resto se replica porque de nosotros nos salió, reitero, ningún correo”, indicó

“Yo no envíe ningún correo. El Registro Civil no envió correo para esto. Entonces nosotros vamos a tener que pedir que se investigue porque de nosotros no salió”, cerró.

Vale recordar que el proceso de enrolamiento solo contempla la entrega de un RUT provisorio a extranjeros para que puedan acceder a cotización, salud y educación.