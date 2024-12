El general director retirado de Carabineros, Ricardo Yáñez, generó debate al cuestionar el bono anual por excluir al 60% de la policía uniformada, argumentando que este no considera a gran parte de los funcionarios, como los egresados de la Escuela de Suboficiales y otros sectores. Su postura recibió apoyo y críticas políticas, con el general Enrique Bassaletti señalando que la falta de incentivos evidencia el poco interés de postularse a la institución en medio de la crisis de seguridad del país. El senador José Miguel Durana de la UDI solicitó citar a autoridades para aclarar el tema del bono anual, mientras Yáñez destacó la diferencia entre el sueldo de un carabinero y otros beneficios laborales en el Estado.

En una carta al Director publicada ayer por El Mercurio, Yáñez argumentó que el recientemente aprobado bono anual para 24 mil efectivos policiales no considera a cerca del 60% de los funcionarios de la institución.

Entre ellos estarían los egresados de la Escuela de Suboficiales, de la Academia de Ciencias Políticas, ni al personal encargado del rodaje administrativo y logístico.

En dicha carta, Yáñez dijo que “acerca del bono aprobado para una parte del personal de Carabineros, me siento en la obligación de aclarar que eso no corresponde a lo que la institución propuso en su momento a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuando se sugirió una Asignación Trimestral por Participación Laboral”.

Las reacciones no tardaron. El general retirado de Carabineros, y ex director de seguridad municipal de la comuna de La Reina, Enrique Bassaletti, señaló que la falta de incentivos demuestra el poco interés de los ciudadanos por postularse a la institución, además de no ser consecuente la actual crisis de seguridad que atraviesa el país.

El senador de la UDI, José Miguel Durana, integrante de la comisión de Seguridad Pública, pidió citar al Congreso al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para aclarar el punto sobre el bono anual.

Además, el parlamentario recordó que, según Yáñez, este Gobierno ha sido el que más ha invertido en temas de seguridad.

Yáñez cerró su carta señalando que “un sueldo de carabinero dividido en 12 meses está muy lejos del bono del Programa de Mejoramiento de la Gestión, que se entrega en cerca de 200 servicios del Estado, cuyos funcionarios, y sin querer en ningún caso entrar en comparaciones ociosas, no arriesgan sus vidas por el solo hecho de cumplir con su deber”.