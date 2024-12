El ministro Elizalde desde el gobierno enfatizó la importancia de actuar con responsabilidad en el debate por la reforma de pensiones, llamando a pensar en las necesidades de los chilenos y no en dividendos políticos de corto plazo. La polémica surgió entre el Partido Republicano y la UDI por un acuerdo en el sistema de reparto propuesto por el Ejecutivo, con José Antonio Kast instando a Evelyn Matthei a pronunciarse al respecto. El llamado del ministro es a promover el diálogo y generar acuerdos para desbloquear esta reforma crucial para Chile, destacando que se debe anteponer el bien común sobre los intereses partidistas.

Desde el gobierno, el ministro Álvaro Elizalde abordó el debate por la reforma de pensiones y dijo que -como Ejecutivo- hacen un llamado a actuar con responsabilidad, pensando en lo que necesitan las y los chilenos.

Recordemos que en los últimos días se ha generado una polémica, en la oposición, entre el Partido Republicano y la UDI. Esto, por un posible acuerdo en el sistema de reparto impulsado por el gobierno.

De hecho, la carta presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, marcó la distancia con la eventual candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y la emplazó a pronunciarse en el marco de este debate. “Yo no le he escuchado ni una palabra”, dijo.

El llamado del gobierno en debate por pensiones

Sobre lo anterior, el ministro Elizalde dijo que “hay quienes están pensando en Chile, y ojalá todos pensamos en Chile, y quienes están pensando cómo sacar un dividendo político de corto plazo”.

“Si todos los actores políticos empiezan a pensar en cómo sacan dividendo de corto plazo, los acuerdos se hacen imposible, ¿y quiénes son los perjudicados? Las chilenas y chilenos”, complementó la autoridad.

En ese momento, hizo un llamado al mundo político: “El llamado es actuar con responsabilidad de pensar en lo que necesitan nuestros compatriotas”.

“Todos sabemos del drama de las personas (…) hace ya mucho tiempo que la reforma de pensiones corresponde a un diagnóstico compartido y transversal en la sociedad chilena”, complementó.

Igualmente, insistió en que “el llamado que quisiéramos hacer es a fomentar el diálogo para generar acuerdos y destrabar esta reforma que es tan importante para el país”.

“Pero bueno, hay quienes insisten en poner obstáculos a los acuerdos que son buenos para Chile porque están pensando en lo que los beneficia en particular y no en lo que beneficia al país. Y en esta materia siempre hay que pensar en el bien común y no el interés de un partido en particular”, cerró.